首批5万剂QazVac疫苗已运抵全国各地 可供2.5万人接种

哈通社/努尔苏丹/4月26日 – 哈萨克斯坦卫生部通报称，哈萨克斯坦国产新冠疫苗——QazVac疫苗首批产品已运抵全国各地，将于26日（今日）起向全民提供接种，首批疫苗可用于2.5万人。

根据此前报道，由哈萨克斯坦生物安全问题研究所研发的新冠疫苗QazVac （QazCovid-in）已经完成了三期临床试验并在哈国内得到了正式的注册。

首批5万剂疫苗于上周五（23日）自位于江布尔州的生产基地封箱装配出厂，经哈萨克斯坦SK药业枢纽分发至全国。

其中，首都努尔苏丹和第一大城市阿拉木图获得6000剂，奇姆肯特市、卡拉干达州、东哈州和阿拉木图州分别获得4000剂，其他各州均获得2000剂。

截至4月25日，除东哈州以外的所有地区均已接收了相关的疫苗。向东哈州供应QazVac疫苗的工作将在26日完成。

从26日起，全国各地疫苗接种站点将开始向公众开放QazVac疫苗的接种工作，首批5万剂疫苗可用于2.5万人的接种。

公众可在疫苗接种站点自行选择是接种QazVac疫苗还是由卡拉干达州制药厂生产的卫星V疫苗。

QazVac疫苗属于灭活疫苗，需要注射两针，两针之间相隔21天。

根据此前报道，QazVac疫苗具有高安全性、高有效性和不需要严苛的运输、储藏条件（-2~8摄氏度）等优点。

下个月生物安全问题研究所生产基地将再供应5万剂QazVac疫苗，之后将分阶段将疫苗的产能提升至50~60万剂/月。

【编译：木合塔尔·木拉提】