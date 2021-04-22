哈萨克斯坦首批5万剂国产疫苗QazVac出厂

哈通社/库尔岱/4月22日—4月22日早晨，首批哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。

哈萨克斯坦政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫出席了首批国产疫苗的出厂仪式，并在随后对位于库尔岱县的生物制药工厂进行了视察。

托赫詹诺夫在疫苗首发仪式上致辞时指出，随着QazVac疫苗的正式出厂，哈萨克斯坦成为了国际上第五个自主研发并完成新冠疫苗生产发行的国家。

他表示，这不仅仅关乎国民的健康保障，也证明了哈萨克斯坦生物科研能力已经达到了国际先进行列。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在去年10月就国产新冠疫苗的生产工作曾作出明确的指示。

托赫詹诺夫表示，哈萨克斯坦政府高度重视国产疫苗的研发和生产情况，严格落实了总统提出的各项要求。正是在这一基础上，QazVac疫苗实现了投产。

据悉，首批5万剂QazVac疫苗将被发往哈萨克斯坦SK药业旗下的药品储存和分发枢纽，并从这里再分批运送至全国各地的医疗机构，用于新冠疫苗的全民接种工作。

从4月26日开始，公民在接种新冠疫苗时，即可选择接种QazVac疫苗。

5月份生产基地将再度完成第二批5万剂疫苗的生产供应，随后将分阶段把产能提升至每月50~60万剂。

值得一提的是，哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac已经被世界卫生组织列入了新冠疫苗清单。经过三期临床检验，该疫苗已经证实了对COVID-19的有效性和对人体的安全性。

作为一款灭活疫苗，QazVac具有安全性高、技术平台成熟、不需要过度严苛的储存和运输要求（低温2~8摄氏度环境即可）等优点。

托赫詹诺夫副总理当天还对生物安全问题研究所下属的生物制药工厂进行了视察。目前，该工厂已经完成了所有建设工作，正在进行设备的调整和装配。

在土耳其«ATABAY»公司的合作下，今年3月，工厂已经通过了GMP合规性研究（DQ），即将获得GMP国际标准证书。

完成所有程序的生物制药厂将成为QazVac疫苗的主要生产中心。

总理对工厂相关项目的按期完工表示赞赏。

【编译：木合塔尔·木拉提】