埃及新发现近50具木乃伊有2000多年历史

哈通社/阿斯塔纳/2月4日 -- 当地时间周六（2日），埃及国家文物部表示，考古学家在开罗以南的米尼亚省（Minya）发现近50具可追溯回2000多年前托勒密王朝时期（Ptolemaicera）的木乃伊。

据法新社2日报道，埃及文物部长哈立德•埃尔-埃纳尼说，这些木乃伊，包括成年人、儿童和动物，被放置在米尼亚省一个摇摇欲坠的地下房间的地板上或粘土棺材里。

"到目前为止，我们已经发现了40多具木乃伊，"埃纳尼在开罗以南260公里(160英里)的图纳加巴尔遗址举行的仪式上告诉官员和记者。

考古学家拉斯米（Rami Rasmi）告诉法新社，这40多具木乃伊包括12名儿童和6只动物，其他则是成年男女。

报道称，尽管木乃伊的制作主要与古埃及有关，但是这个习俗延续至托勒密王朝。托勒密王朝是亚历山大大帝逝世之后，公元前323年至公元前30年间统治埃及和周围地区的一个希腊化王国。

埃及国家文物部表示，去年2月开始动工挖掘所发现的这几座米尼亚古墓为公共墓穴，"可能隶属一个小型中产阶级家族"。

据路透社和英国广播公司（BBC）报道，埃及最高文物委员会秘书长瓦济里（Mostafa Waziri）表示，木乃伊的身份目前还不清楚。

"我们没有在象形文字中找到名字。"但他说，从出土的这几具木乃伊制作手法看来，他们显然有某种程度的地位和重要性。

瓦济里说，"在遗址发现的陶器碎片和纸莎草片帮助研究人员确定了它的年代。"

考古学家穆罕默德•拉加布说，在地下9米处发现了两座坟墓，里面有6间以上的房间。