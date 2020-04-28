今年全国5000多乡村将实现宽带网络全覆盖

哈通社/努尔苏丹/4月28日 – 截至2020年年底，全国有宽带互联网接入的乡村数量将达到5163个。

在28日的政府例行工作会议上，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫表示，截至目前，全国实现3G/4G高速宽带网络的城市数量为118个，乡村数量为4235个。

部长表示，为全面落实国家领导人下达的相关领域任务目标，网络运营商正在实施两大项目。

其中之一便是光纤通讯线路的铺设。根据协议，哈萨克电信公司（Kazakhtelecom）和联营企业SilkNetCom公司及Transtelecom公司今年年底前将负责完成对1250个村庄的光纤网络铺设任务。其中637个村庄已于4月20日接通光纤线路。

哈萨克电信公司董事会主席库阿尼西别克·叶斯科夫表示，相关工作没有受到国家紧急状态和隔离限行措施的影响，所有工作在全国10个州稳步推进当中。

根据计划表，至年底前，全国接通高速互联网服务的村庄总数将达到5163个，即全国99.3%的人口将实现3G / 4G网络的全面覆盖。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫表示，相关工作的推进需要地方政府的全力支持，特别是相关设备的地块批复、电力供应问题的尽快妥善解决，将能够加快这一任务的落实速度。

【编译：木合塔尔·木拉提】