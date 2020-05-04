阿尔法拉比大学《我对青年有信心》大赛报名者超5000人

哈通社/阿拉木图/5月4日 – 今年的《我对青年有信心》共和国大赛采取了线上模式举行，赛事累计收到了5000多份参赛申请。

据哈萨克斯坦阿尔法拉比大学新闻处消息，因新冠肺炎（COVID-19）疫情的影响，由该校举办的大型活动——《我对青年有信心》共和国大赛今年采取了线上模式。

来自全国各地的5000多人提交了申请。

旨在为年轻人展示自我才华提供平台的这项赛事，在哈萨克斯坦青年人群中已有相当大的知名度。

今年的大赛中，将有1500人展示诗歌作品，436人表演爱国歌曲，1700多人提交了论文。

截至目前，大赛组委会已经收到了1400多具有社会意义的倡议和145项学生创新项目。

消息称，参赛人员来自全国各地，其中阿拉木图市人数最多（1146人）。

此外来自首都、奇姆肯特、阿特劳、西哈州、阿克托别和突厥斯坦的参赛者也超过了500人。

由于参赛人数众多，在公众的要求下，赛事报名期限被延长到了5月15日。

有意参赛者可登陆www.kaznu.kz提交报名申请，参加资格审核以及在线投票等。

参赛作品主题包括：最佳学生创新项目和《我为国家创新发展的贡献》主题初创，《慈善社会》公益项目，《我为国家的繁荣能做什么？》的诗歌、论文和爱国歌曲等。

参加者的作品将由独立评审团进行评估，评审团将包括公众人物、科学家、文化人物和艺术专家、商界人士、政府官员和大众媒体代表等。

大赛最终决赛将于2020年11月在第八届《我对青年有信心》论坛上举办，举办地点位于阿尔法拉比大学。参加者将有机会在论坛全体会议上介绍自己的项目。

大赛优胜选手将得到奖状、奖品以及阿尔法拉比大学的奖学金。

【编译：木合塔尔·木拉提】