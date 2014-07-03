500台伦敦出租车出口阿塞拜疆

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据环球网报道，中国吉利控股集团全资拥有的伦敦出租车公司(LTC)近日宣布，已与阿塞拜疆交通部达成协议，将再次向阿塞拜疆出口500台TX4车型，这是伦敦出租车今年收获的又一大单。6月26日，吉利英国公司副董事长Peter Johansen与阿塞拜疆交通部副部长Musa Panahov代表双方在订购协议上签字。

吉利英国公司副董事长Peter Johansen与阿塞拜疆交通部副部长Musa Panahov代表双方在订购协议上签字 伦敦出租车代表了尊贵、安全、品质、舒适，本次出口的500台车，将再次充实该国旅游服务业中，在阿塞拜疆运营的伦敦出租车，将制定独特的收费体系，配备专业的出租车司机。据悉，这500台车将用于2015年夏季在阿塞拜疆首都巴库举行的欧洲奥林匹克运动会接待工作。其中300台保留了伦敦出租车经典黑色的车型已被阿塞拜疆总统阿利耶夫指定为贵宾接待用车，而其余的车则将以黑紫色呈现在巴库的大街上。 2011年，伦敦出租车公司曾经向阿塞拜疆出口1000台出租车，以用于该国政府发展商务及旅游业，并曾服务于2012年在阿塞拜疆举行的欧洲电视歌唱比赛。

Peter Johansen说："这是伦敦出租车公司与阿塞拜疆之间长期友好合作的又一里程碑事件。当巴库市计划增加更多的出租车以改善城市交通时，阿利耶夫总统阁下首先想到了世界上最为成功的伦敦黑色经典出租车。将黑色经典出租车用于接待欧洲奥林匹克运动会的贵宾，对于双方来说，都具有非常重要的意义。我们非常荣幸可以加入到支持阿塞拜疆旅游业的发展规划中，我们希望以伦敦出租车的百年品质和服务，为阿塞拜疆的旅游服务业、尤其是出租车行业增光添彩，让阿塞拜疆人民和来阿塞拜疆的游客都能够感受到原汁原味的伦敦出租车体验。" 这批500辆出租车将分三批次于今年下半年交付阿塞拜疆使用。截至目前，伦敦经典黑色出租车已出口至40多个国家和地区。