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    10:30, 20 五月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎全球确诊人数逼近500万

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    哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 新冠肺炎在全球范围内造成的死亡人数超过了32万。

    根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方发布平台统计数据，截至5月20日10时，全球累计确诊新冠患者已达4 986 332人。

    其中，死亡病例324 910，治愈出院病例1 958 496。

    美国依然是全球疫情最为严重的国家，19日该国新增确诊病例20289例，累计病例已经达到了157万。

    俄罗斯是全球确诊病例第二多的国家，也是独联体国家中疫情最严重的国家。该国昨日新增病例9263例，累计确诊人数逼近30万。

    位于南美洲的巴西疫情正在出现加剧态势，昨日该国单日新增确诊人数超过了1.6万人，累计确诊人数27万余。

    全球新冠肺炎确诊病例数量最多的10个国家相关数据（累计确诊/单日新增）

    美国: 1570583 / +20289

    俄罗斯: 299941 / +9263

    西班牙: 278803 / +615

    巴西: 271885 / +16517

    英国: 248818 / +2412

    意大利: 226699 / +813

    法国: 180809 / +882

    德国: 177827 / +538

    土耳其: 151615 / +1022

    伊朗: 124603 / +2111

    除俄罗斯以外的独联体国家数据（累计确诊/单日新增）

    白俄罗斯: 31508 / +936

    乌克兰: 18876 / +260

    哈萨克斯坦: 6969 / +218

    摩尔多瓦: 6340 / +202

    亚美尼亚: 5041 / +218

    阿塞拜疆: 3518 / +131

    乌兹别克: 2855 / +64

    塔吉克斯坦: 1936 / +207

    吉尔吉斯: 1243 / +27

    格鲁吉亚: 707 / +6


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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