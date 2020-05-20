新冠肺炎全球确诊人数逼近500万

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 新冠肺炎在全球范围内造成的死亡人数超过了32万。

根据哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）疫情信息官方发布平台统计数据，截至5月20日10时，全球累计确诊新冠患者已达4 986 332人。

其中，死亡病例324 910，治愈出院病例1 958 496。

美国依然是全球疫情最为严重的国家，19日该国新增确诊病例20289例，累计病例已经达到了157万。

俄罗斯是全球确诊病例第二多的国家，也是独联体国家中疫情最严重的国家。该国昨日新增病例9263例，累计确诊人数逼近30万。

位于南美洲的巴西疫情正在出现加剧态势，昨日该国单日新增确诊人数超过了1.6万人，累计确诊人数27万余。

全球新冠肺炎确诊病例数量最多的10个国家相关数据（累计确诊/单日新增）

美国: 1570583 / +20289

俄罗斯: 299941 / +9263

西班牙: 278803 / +615

巴西: 271885 / +16517

英国: 248818 / +2412

意大利: 226699 / +813

法国: 180809 / +882

德国: 177827 / +538

土耳其: 151615 / +1022

伊朗: 124603 / +2111

除俄罗斯以外的独联体国家数据（累计确诊/单日新增）

白俄罗斯: 31508 / +936

乌克兰: 18876 / +260

哈萨克斯坦: 6969 / +218

摩尔多瓦: 6340 / +202

亚美尼亚: 5041 / +218

阿塞拜疆: 3518 / +131

乌兹别克: 2855 / +64

塔吉克斯坦: 1936 / +207

吉尔吉斯: 1243 / +27

格鲁吉亚: 707 / +6





【编译：木合塔尔·木拉提】