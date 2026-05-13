500余名海军陆战队新兵完成坦克心理适应训练

（哈萨克国际通讯社讯）542名哈萨克斯坦义务兵在位于曼格斯套州的奥伊马沙训练场完成坦克心理适应训练及障碍越野训练。

这些新兵隶属于哈萨克斯坦武装力量“西部”地区司令部海军陆战队旅，目前正接受“新兵课程”训练。

据哈国防部介绍，新兵入伍后已完成军队条例学习、队列训练和体能训练，并掌握武器及军事装备基础操作技能。

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК.

在理论课程结束后，士兵们进入战术训练场展开实战化演练。在接近真实战场环境下，他们进入掩体，使用空包弹射击、投掷训练手榴弹，并配合装甲车辆对“假想敌”实施战术机动。

负责新兵训练的副中校杰尼斯·阿赫梅特卡利耶夫表示，此次训练重点是提升士兵应对敌方坦克部队的实战能力，同时强化官兵心理承受能力。

他指出，坦克心理适应训练是培养新兵耐力、自信以及复杂环境作战能力的重要阶段。

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК.

来自阿克莫拉州的列兵努尔兰·博兰拜表示，当坦克从掩体上方驶过时，会感受到强烈紧张感和责任感，但也正是在这种环境下，士兵能够学会保持冷静并积累实战经验。

报道称，此类实践课程主要旨在帮助新兵从心理和精神层面适应军旅生活。

根据安排，完成新兵课程后，海军陆战队新兵将于5月23日正式宣誓。

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК.

【编译：达娜】