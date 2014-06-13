哈萨克斯坦50多万人收入低于全国最低生活保障标准

哈通社阿斯塔纳6月13日电，据哈萨克斯坦统计署公布的数据，2014年第一季度，哈萨克斯坦公民中收入低于全国最低生活保障标准的人群数为50.89万，占总人口的3%，较2013同期降低了0.1%。

据数据显示，收入低于全国最低生活保障标准的人群中多数为农村人口，为38.56万人，是该指标城市人口的3.8倍，占农村人口总数的5%。

据统计显示，2014年第一季度，收入低于最低生活保障标准的人群中南哈萨克斯坦州的比例最高，占州总人口的5.4%，其次分别为江布尔州（占州总人口4%），克孜勒奥尔达州（3.9%），阿特劳州（3.8%），而该人群数最少的地区分别是阿斯塔纳（0.5%）和阿拉木图市（0.7%）。

据统计署分析，2014年第一季度，哈萨克斯坦公民中，收入最高的10%人群比收入最低的10%人群在食品消费支出上多4.1倍，非食品消费支出多7.2倍，有偿服务支出多8倍。

据统计署之前发布的消息，哈萨克斯坦居民最低生活保障标准在2014年5月为18200坚戈，环比提高2.8%，较2013年同期提高8.3%。