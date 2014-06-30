中国通源石油控股子公司50万美元设立哈萨克斯坦全资子公司

哈通社阿斯塔纳6月30日电，据中国媒体报道，中国通源石油6月30日晚间公告，公司的控股子公司龙源恒通石油技术有限公司（以下简称"龙源恒通"）拟在哈萨克斯坦设立全资子公司。龙源恒通以货币出资50万美元，首期出资50%，其余出资将在12个自然月期间缴足。

该新公司暂定名：龙源石油技术公司（哈斯克斯坦），经营范围：哈萨克斯坦境内的油气田勘探开发服务，包括鑽井，录井，固井，测井，射孔，压裂，修井、油田化学等油田技术服务。

公司称，设立目的为：1、充分利用中国企业在哈萨克斯坦国内投资购买油田区块的机遇，借船出海，开拓哈萨克斯坦市场，在中亚建立海外业务运营平台，扩大当地市场份额，为公司的国际化奠定基础。

2、以目前已经在哈萨克斯坦开展的复合射孔，水力喷射、超短半径侧鑽等特色技术及服务为切入点，逐渐全面切入鑽完井等全领域，充分利用在鑽完井领域的丰富的技术服务能力，在哈国打造出技术服务国际化的品牌和奠定能力。

3、鉴于哈国的移民政策的要求，在哈国设立公司也为进一步本地化打下基础，为实现公司的技术服务的规模化和特色化创造条件,也为公司实现海外鑽完井一体化总包创造条件。