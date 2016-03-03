逾50名美共和党资深外交政策人士签联名信 抵制特朗普

哈通社阿斯塔纳3月2日电 据路透社消息，逾50名美国共和党资深外交政策人士已签联名信，宣称抵制特朗普及其多项提议。这是特朗普与共和党体制内人士间的最新分裂迹象。

据此项活动的组织者之一麦格拉斯（Bryan McGrath）称，这封联名信将于周四早发布于外交政策博客"战争困境"（War on the Rocks）。麦格拉斯是美国退役海军军官，曾在2012年为罗姆尼总统竞选活动担任顾问，是咨询公司The FerryBridge Group的董事总经理。

"我们拥有合适的一群人，"麦格拉斯表示，"签署这封联名信的，是共和党在外交政策、国防和国际事务方面的内行，他们承诺不支持特朗普。"

麦格拉斯称迄今已有55人签名，但他未具体透露这些人的身份，也拒绝公布信函内容。特朗普的竞选团队未立即回应就此事置评的请求。

《战争困境》博客自称是前外交官、情报官员和学者"透过现实主义镜头"评论全球事务的平台。不清楚何人主办该博客，以及何人提供资金。

两名了解联名信情况的人士称，签名者承诺将竭尽全力阻止特朗普当选总统，信中提到了特朗普的多项提议，包括在与墨西哥边境建隔离墙、威胁对中国商品征高额关税以及支持水刑等。

曾在小布什政府担任国防部副部长的扎赫姆（Dov Zakheim），以及曾任职小布什时期国家安全委员会的菲弗（Peter Feaver），通过电邮确认他们签署了联名信。

《金融时报》周三报导称，曾任小布什政府副国务卿以及世界银行总裁的佐利克（Robert Zoellick）已签署联名信。记者未能立即联系到佐利克置评。