50余国选手齐聚阿斯塔纳 “未来运动会—2026”即将开赛

（哈萨克国际通讯社讯）7月29日至8月9日，阿斯塔纳将成为全球融合体育（Phygital Sports）的焦点，迎来国际综合性体育赛事“未来运动会—2026”（Games of the Future 2026）。本届赛事融合传统体育与电子竞技元素，来自全球50多个国家的800余名运动员和俱乐部将展开激烈角逐。

据旅游和体育部消息，赛事为期12天，共设8个比赛项目，总奖金达475万美元。

作为东道主，哈萨克斯坦共有11支通过国内选拔赛晋级的队伍参赛，将与国际知名俱乐部同场竞技，其中包括Team Spirit、T1、Team Falcons、博卡青年（Boca Juniors）、瓦伦西亚篮球俱乐部（Valencia Basket）、LGD.Pinghu等世界顶级战队和俱乐部。

Фото: Ақорда

在PUBG项目中，哈萨克斯坦将由DIGA Esports战队出战。作为哈萨克斯坦PUBG领域的代表性电竞组织，该战队长期参加PUBG EMEA Masters、PUBG EMEA Championship Qualifiers等欧洲顶级赛事及国际联赛。

在射击类电竞项目中，哈萨克斯坦将派出NOVAQ和Team KZ两支队伍参赛。其中，NOVAQ由世界知名《反恐精英》（Counter-Strike）职业选手、两届Major冠军得主达吾然·“AdreN”·克斯套巴耶夫创立，队中还汇聚了米哈伊尔·“Dosia”·斯托利亚罗夫、鲁斯帖姆·“mou”·帖列波夫以及桑扎尔·“neaLaN”·伊斯哈科夫等国际知名选手。Team KZ则由近年来在职业赛场崭露头角的哈萨克斯坦年轻选手组成。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

在MOBA PC项目中，Rune Eaters战队将代表哈萨克斯坦参赛。队员曾参加The International、Riyadh Masters等国际顶级赛事，并效力于Na'Vi、Team Spirit、PSG.Quest等知名电竞俱乐部，是哈萨克斯坦最具竞争力的电竞战队之一。

Rune Eaters还将参加MOBA Mobile项目。该战队曾获得IESF世界电子竞技锦标赛、哈萨克斯坦共和国杯以及Alaman League等国内外赛事冠军。

Фото: Астана әкімдігі

融合篮球（Phygital Basketball）项目中，PBC Astana和GTB KZ两支队伍将代表哈萨克斯坦参赛。PBC Astana是哈萨克斯坦历史最悠久、荣誉最多的篮球俱乐部之一，并曾获得“未来运动会—2025”铜牌。GTB KZ则由哈萨克斯坦传统篮球和3×3篮球优秀运动员组成。

融合足球（Phygital Football）项目中，ACF x Allur和UEL Team两支队伍通过国内选拔获得参赛资格，将在主场迎战来自世界各地的顶尖融合体育俱乐部。

融合格斗（Phygital Fighting）项目中，Future Nomads战队将代表哈萨克斯坦出战。队员包括综合格斗（MMA）世界冠军、亚洲冠军、哈萨克斯坦全国冠军以及多家职业赛事组织的优秀选手。

融合舞蹈（Phygital Dance）项目中，哈萨克斯坦将由国内选拔赛冠军古丽娜兹·阿曼哈勒代表出战。

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本届赛事将在阿斯塔纳四座现代化体育场馆举行，分别为：

Qazaqstan田径综合体育馆；

扎克斯勒克·乌什凯姆皮罗夫武术宫；

Beeline Arena国家网球中心；

雪豹竞技场（Барыс Арена）冰宫。

赛事共设8个融合体育项目，将数字竞技与实体运动相结合，是目前国际体育领域最具创新性的赛事之一。

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对于哈萨克斯坦运动员和电竞选手而言，本届赛事不仅是在主场与世界顶级俱乐部同场竞技的重要机会，也将为全球观众展示融合科技与体育的新一代运动形式。