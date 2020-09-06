哈国尚有约5100名新冠患者正在接受治疗

哈通社/努尔苏丹/9月6日 -- 尚未治愈的新冠肺炎（COVID-19）确诊患者约有5100余人。

哈萨克斯坦卫生部6日发布消息称，截至目前，全国尚有 5151 名 新冠肺炎确诊患者正在接受治疗，其中包括 31名 幼儿。

根据卫生部提供的信息，这些患者中，有2761人住院接受治疗，2390人接受门诊治疗。

住院患者中有147人病情严重，其中18人危重。

目前有24名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，5日哈萨克斯坦新增76例新冠确诊病例，其中31例为无症状病毒携带者。当天共有505名确诊患者康复出院。

此外，过去24小时内，新增423例临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例。当天有3名此类型患者病逝，83人康复出院。

自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有27623例，其中313例病逝，5957例康复。

截至目前，全国累计的新冠肺炎确诊患者总数为106301人，其中99523人已经康复出院，1588人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】