已为516名阿拉木图十二月事件参与者平反昭雪

哈通社/努尔苏丹/10月11日 – 哈萨克斯坦已经为516名«阿拉木图十二月（杰勒托克桑）事件»的参与者平反昭雪、恢复名誉。

哈萨克斯坦政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫在回答马吉利斯（议会下院）议员质询时，就«阿拉木图十二月（杰勒托克桑）事件»参与人员的平反工作开展情况进行了介绍。

副总理称，为铭记和向下一代讲述«十二月英杰»们的勇气与精神，已指示相关部门制作专题纪录片。此外，以热斯库勒别科夫烈士和斯帕塔耶夫烈士的名义，分别组织了拳击赛和哈萨克式摔跤的大学生联赛，以三位女烈士阿萨诺娃、穆哈梅德詹诺娃和莫勒达娜扎洛娃的名义，在全国多地组织了爱国主义创作活动。

副总理表示，为更好的宣传«十二月英杰»的事迹和贡献，以通过拨款方式在各地设立雕像、命名广场和其他纪念设施。

自独立至今，全国各地已经为纪念«十二月事件»参与者们而开设了111处纪念设施。

此外，根据哈萨克斯坦共和国总统1991年12月12日的第540号总统令，全面废除所有«十二月事件»参与者被施加的任何刑事、行政和治安指控。

副总理还在回复中表示，所有因参与1986年'十二月事件'而被前苏联政府迫害并失学、失业的哈萨克斯坦公民，可通过向当地司法机构提供相关证明信息，并获得«平反证明»。相关的法律流程已经尽可能的进行了简化。

2020年时，已有400人获得平反，而在2021年则达到了516人。

十二月事件（哈萨克语：Желтоқсан）即杰勒托克桑事件，是发生在1986年12月16-19日期间的一起学生和平抗议运动。

运动源于前苏联领中央政府无理由的非法撤销哈萨克斯坦最高领导人职务，干涉和破坏哈萨克斯坦的自治权。为表达对苏共中央非法行为的不满，一部分哈萨克斯坦大学生走上街头组织抗议游行，并得到了许多市民的自发支持，但这一和平抗议活动很快遭到了武装军警的血腥镇压。随后，前苏联当局还逮捕、审判了许多参与事件的学生和群众，并在之后的对所有与之有关的人员开展了持续性的政治迫害。

在哈萨克斯坦历史上，十二月事件被认为是哈萨克青年反对苏联极权主义和殖民政策的解放斗争，是一起伟大的历史事件。

【编译：木合塔尔·木拉提】