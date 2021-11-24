参议院副议长：原油和成品油占哈萨克斯坦出口的51%

哈通社/努尔苏丹/11月24日 —— 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长努尔兰·阿布德洛夫24日表示，原油和成品油占我国出口的51%。

参议院副议长说：“国家对出口企业提供了近20项资金和非资金支持措施。为保障国产商品对国内市场的供应和对生产商创造良好的条件，政府为建立国家商品配送体系开展了积极的工作。该工作框架下，计划在各地方建立商品配送中心。这将有助于稳定具有社会意义的食品价格。”

阿布德洛夫指出，虽然在行业呈现积极进程，但仍有需要解决的一系列问题。

“首先，影子交易占有相当大的份额。分析人士认为，影子贸易约占贸易总额的一半。其次，燃料和能源产品依旧是我国主要出口商品，而再加工商品仍保持较高的进口量。按货币计算，原油和石油产品占总出口的51.5%。此外，机械、设备和交通工具占进口总额的41%。”

参议院副议长指出，出口商品的多元化程度较低。与此同时，中国、意大利、俄罗斯和荷兰占我国出口的50%。

“因此，哈萨克斯坦的出口仅限于少数国家。 同时，62%的进口属于俄罗斯和中国。”他说。

【编译：小穆】