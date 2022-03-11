哈萨克斯坦人类发展指数居全球第51位

哈通社/努尔苏丹/3月11日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员与联合国开发计划署代表共同讨论了关于人类发展报告。

在10日举行的圆桌会议上，参议院副议长奥尔佳·佩雷佩奇娜表示，在哈国独立30周年和加入联合国30周年之际举行的此次会晤具有重要的历史意义。

«可以肯定地说，哈萨克斯坦带着进步和可持续发展的良好成就来到了这个周年纪念日。»她说。

副议长指出，通过大规模的改革，哈萨克斯坦的经济实际规模增长了2.5倍，人均国内生产总值增长了 13 倍（以美元计），在中亚拥有无可争议的领导地位。得益于这些成就，哈萨克斯坦可以在人类发展方面进行更多的投入。

副议长进一步介绍称，通过积极的社会政策，哈萨克斯坦的贫困率在 2011-2020 年从 47% 下降到 5%。 30 多年来，哈萨克斯坦已建成 1 800 所学校和 1 827 所医疗机构。 2000年至今，哈国人口增长超过400万人，预期寿命增至73岁。

联合国开发计划署驻哈萨克斯坦代表雅库普·贝里什在会晤中指出，通过实施重点市场改革，哈萨克斯坦减少了贫困、完善了公共服务体系，在社会各层面的发展中均取得了显着的成果。 然而，在面临新的全球、区域和国家挑战的脆弱和不可预测的环境中，保持这一成绩非常重要。

他还强调了建立伙伴关系的重要性，并指出联合国开发计划署准备在这个方向上继续为哈萨克斯坦人民提供支持。

会谈期间，联合国开发计划署欧洲和独联体区域办事处首席经济学家本·斯莱针对哈萨克斯坦在人类发展的关键组成部分（包括健康、教育和体面生活）方面取得的进展做了报告。

报告显示，过去30年来，哈萨克斯坦人类发展指数在全球排名中的重要性显着提高，目前在全球189个国家和地区中居于第51位，属于人类发展水平最高的国家集团。

总体而言，哈萨克斯坦人类发展指数30年的年均增长率为0.6%。

【编译：木合塔尔·木拉提】