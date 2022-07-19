上半年哈萨克斯坦与欧盟之间的贸易量增长51%

哈通社/努尔苏丹/7月19日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫19日主持召开了“哈萨克斯坦-欧盟”对话机制会议。

欧盟驻哈萨克斯坦合作代表处负责人、德国、法国、西班牙、立陶宛、波兰、比利时、瑞士、斯洛伐克、爱沙尼亚、克罗地亚、荷兰、保加利亚、捷克、拉脱维亚、芬兰、意大利、奥地利、希腊和罗马尼亚驻哈大使，以及国家机构和国有企业代表出席了会议。

政府总理指出，欧盟多年以来是哈萨克斯坦主要政治、经贸和投资合作伙伴。今年上半年，哈萨克斯坦与欧盟之间的贸易额达201亿美元，较2021年同期增长51.2%。一季度，外资流入总额增长54%，达68亿美元；与此同时，采矿业引资水平增长35.7%，达35亿美元。

-我们看到欧盟对哈萨克斯坦的采矿业表现出兴趣。双方在 该领域的合作潜力巨大。 在这方面，我们邀请欧盟国家地质服务在数字化、地质科学发展和工业基础设施领域成为合作伙伴。-总理说。

斯马伊洛夫表示，为投资商提供“单一窗口”模式的服务，哈萨克斯坦成立了整合采矿业数字化和地下资源信息库的Kaznedra平台。

与此同时，政府总理指出了哈方对先进地质勘探服务的兴趣。

-我想借此机会，重申哈萨克斯坦对进一步加强和扩大与欧盟国家之间经济合作的意愿。-斯马伊洛夫说。

会议还就矿产、引进最新科技、地质勘探数字化、引资、工业废料加工和环保问题进行了讨论。

【编译：小穆】