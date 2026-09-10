非油领域增速达5.3% 建筑和贸易成为哈萨克斯坦经济增长重要动力

（哈萨克国际通讯社讯）2026年上半年，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）同比增长4.1%。哈萨克斯坦国家银行数据显示，与以往石油和采矿业发挥较大拉动作用不同，今年上半年经济增长的主要动力来自非油领域。剔除采矿业后，经济增速达到5.3%，高于整体GDP增速。

国家银行对各行业经济增长贡献的分析显示，上半年哈萨克斯坦经济增长结构出现一定变化。采矿业的拉动作用有所减弱，建筑、制造、贸易和服务等行业对经济增长的支撑作用更加明显。

建筑业成为重要增长动力

建筑业是上半年经济增长的重要动力之一。增长不仅来自住宅建设，还受到交通物流、工业、能源、公用事业和社会基础设施项目建设的推动。

随着各类建设项目推进，水泥、钢筋混凝土制品、建筑砂浆等建材需求随之增加，建筑投资由此进一步带动相关商品和服务领域发展。

汽车生产带动制造业增长

制造业继续保持增长态势。其中，乘用车产量增加成为较为明显的拉动因素，卡车、农业机械和铁路车辆生产增长也为行业提供了支撑。

与此同时，食品、化工、制药以及轻工业生产均实现增长。

农业领域方面，畜牧业产品产量有所增加。种植结构进一步向市场需求较高的农作物调整，加之单产保持稳定，对农业增长形成支撑。

消费和投资需求保持活跃

内需同样成为支撑经济增长的重要因素。居民消费和投资活动保持较高水平，零售贸易和服务业数据表明消费需求依然稳定。

今年1月至7月，哈萨克斯坦零售贸易实际增长4.1%，其中非食品类商品需求增长较为明显。

国家银行认为，这一趋势也与房地产市场活跃有关。购房需求增加进一步带动家具、家用电器以及其他耐用消费品支出。

交通运输和仓储业也对经济增长作出贡献。尽管管道运输量有所下降，但其他运输服务以及批发贸易保持活跃，为非油领域增长提供了支撑。

采矿业拉动作用减弱

今年年初，哈萨克斯坦石油行业受到生产限制影响。此后石油产量逐步恢复，但与出口基础设施运行相关的风险依然存在，因此采矿业对经济增长的贡献较此前有所减弱。

数据显示，上半年哈萨克斯坦整体GDP增长4.1%，而剔除采矿业后的经济增速约为5.3%，显示今年以来经济增长的主要贡献来自非油领域。

不过，石油产业目前仍对哈萨克斯坦出口、财政收入以及外汇流入具有重要影响。国家银行的数据表明，2026年上半年，在石油和采矿业拉动作用减弱的情况下，建筑、制造、贸易及其他非油领域对经济增长的支撑作用进一步增强。