今年上半年哈萨克斯坦已开采5300万吨煤炭

哈通社/努尔苏丹/7月29日--据哈萨克斯坦工业和基础设施部新闻处消息，根据今年前6个月的数据显示，我国的煤炭开采公司已开采了5300万吨煤炭，比去年同期增长2.9％。

据工基部称，2020年计划开采1.2亿吨煤炭。其中，将向我国国内市场供应8200万吨，3800万吨将用于出口。此外，该部门还致力于向乌克兰增加交付量8万吨，向中国增加交付量5万吨。

截止到目前，根据政府提供的数据，工业和基础设施部已制定了一份计划，以满足2020-2021年期间公用事业和居民对煤炭的需求。根据该计划，总需求量为1000万吨，其中公用事业部门需求为280万吨，居民需求为720万吨。

此外，为了规范煤炭工业中的社会和劳动关系，在哈萨克斯坦工基部、煤炭业工会和煤炭公司之间成立了工业委员会。目前，正在制定2021-2023年期间的工业三方协议。

哈萨克斯坦2019-2021年煤炭工业发展路线图的实施工作也在继续进行。该计划包括采取系统性措施以支持煤炭行业，并引进新项目。

最大的项目之一是«Bogatyr»矿采煤循环流动技术，这将使企业的产能从每年4200万吨增加到每年4800万吨。这项新技术将改善产品的质量特性，确保将煤装载到铁路车厢中的重量精度，并且将装载煤车的周转时间缩短三倍。

工基部还指出，为了提高效率，计划从外国金融机构吸引资金，这还将提高该项目在国际上的重要性。正在引入全新的煤矿开采设备和技术，以最大程度地减少煤矿开采对环境的负面影响。

【编译：阿拉依】