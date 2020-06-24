新冠肺炎：哈国新增确诊534例 累计确诊18765例

哈通社/努尔苏丹/6月23日 – 23日哈全国新冠肺炎（COVID-19）确诊人数单日增幅为2.9%。

据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月24日8时，哈国较前一天8时 新增 534例 感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，单日增幅 2.9% ，累计确诊 18765例 。

各地区23日新增病例（单日增幅）数据：

努尔苏丹市 - 77 (2,3%)

阿特劳州 - 65 (4,4%)

东哈州 - 47 (10,2%)

奇姆肯特市 - 47 (3,5%)

卡拉干达州 - 43 (2,2%)

阿拉木图市 - 41 (1,2%)

西哈州 - 35 (3,0%)

突厥斯坦州 - 34 (5,5%)

北哈州 - 25 (10,2%)

阿拉木图州 - 23 (3,9%)

阿克莫拉州 - 19 (5,4%)

阿克托别州 - 18 (2,8%)

巴甫洛达尔州 - 14 (2,7%)

曼格斯套州 - 13 (3,0%)

克孜勒奥尔达州 - 12 (2,1%)

库斯塔奈州 - 11 (3,1%)

江布尔州 - 10 (1,6%)

23日全国共有356名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达11514人。

23日晚，哈萨克斯坦新增7例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。

死亡病例分别来自：

·阿克莫拉州 4例 （2名男性和2名女性）；

·阿拉木图市 3例 （3名女性）。

据了解，病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

截至6月23日22:20时，哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达134人。

【编译：木合塔尔·木拉提】