哈通社/努尔苏丹/6月24日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增54例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有17人自COVID-19中康复。

新增的54例位于： 努尔苏丹市 - 8、阿拉木图市 -38、奇姆肯特市 - 2 、阿克莫拉州 -1、阿特劳州 - 1、江布尔州 -1 、西哈州 -1、卡拉干达州 -1 、突厥斯坦州-1；

新康复17例位于： 努尔苏丹市 - 5 、阿拉木图市 - 11、巴甫洛达尔州 -1 ；

根据哈萨克斯坦卫生部24日发布的消息，当前全国有293名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，52人住院接受治疗，241人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，2个人的病情严重。

截至目前，全国累计新冠感染病例1 306 110例，其中有1 292 211人痊愈出院，13 663名患者病逝。

此外自2020年3月15日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有89 225例， 其中83 678例康复，5354名患者病逝。