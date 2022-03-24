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    11:14, 24 三月 2022 | GMT +6

    年初至今政府为多子女家庭发放补助544亿坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/3月24日--据劳动和社会保障部消息，年初至今，哈萨克斯坦为多子女家庭共发放补助544亿坚戈。 平均来说，49万户家庭领取了多子女家庭补助。

    其中，2月份全国共有49.25万户家庭领取总额为273亿坚戈的补助。

    由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

    根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下： 四孩家庭 - 49 100 坚戈 五孩家庭 - 61 383坚戈 六孩家庭 - 73 666坚戈 七孩家庭 - 85 948坚戈 八孩家庭 - 98 016坚戈 九孩家庭 – 110 268坚戈 十孩家庭 – 122 520坚戈 十一孩家庭 – 134 772坚戈 十二孩家庭 – 147 024坚戈 十三孩家庭 – 159 276坚戈 平均每个孩子每月可获得12 252的福利金。

    哈萨克斯坦从2020年1月1日开始，实施了全新的多子女家庭福利金制度。


    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会 黄金储备
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