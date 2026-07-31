550名外国公民获得在哈留学奖学金

据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，该项目自2019年起实施，旨在发展国际学术合作，并吸引优秀外国青年到哈萨克斯坦一流大学深造。

2026年奖学金名额如下：

- 490个本科生教育奖学金名额；

- 50个硕士研究生奖学金名额；

- 10个博士研究生奖学金名额。

来自71个国家的16,098名申请者参与了竞争性选拔，其中相当一部分申请者是外籍哈萨克同胞。

据了解，哈萨克斯坦共有27所高等院校参与该项目，提供886个奖学金名额。大多数奖学金获得者就读于瓦里哈诺夫阔克谢套大学、阿斯塔纳信息技术大学、萨特帕耶夫哈萨克国立技术研究大学、古米廖夫欧亚国立大学、阿布莱汗哈萨克国际关系与世界语言大学，以及其他高等院校。

今年，该项目的参与者地域范围显著扩大。2025年，共有26个国家的代表受邀参加学习，而2026年这一数字增至49个国家。申请人数最多的国家是巴勒斯坦、印度尼西亚、俄罗斯联邦、乌兹别克斯坦和阿富汗。美国、意大利、德国、马尔代夫和韩国公民首次成为奖学金获得者。