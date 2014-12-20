55万人每天吸大麻 法媒：法国和大麻做斗争的政策遭完败

哈通社阿斯塔纳12月20日电，据欧洲时报网消息，在15到64岁的法国人中，8.4%的人都在一年之中吸食过大麻，就这一指标，法国是欧洲国家之最。另外，每天都吸食大麻的法国人有55万人。更有甚者，法国的镇压性的政策代价昂贵，它占用了相当一部分的治安力量和司法力量。到头来，法国每年花在和大麻作斗争上的钱是5.68亿欧元，这其中，仅仅是拘捕吸食大麻的人，就花了法国政府3亿欧元。除了这些直接代价，还有间接的社会代价，有些社区因为大麻的贩卖和吸食问题而陷入不稳定，成为问题社区。

法国国际广播电台中文网20日报道，一份建议法国政府将大麻合法化的报告，是12月19日（星期五）下午上市的法国晚报世界报的头版头条。

该报指出，法国的一个智库-特拉诺娃的一份研究报告指出，法国政府和大麻做斗争的政策失败了。在欧洲国家中，法国是对吸大麻者惩罚最严厉的国家，但是，法国同时也是大麻消费最多的国家。特拉诺娃智库建议政府停止禁止大麻，将大麻合法化可以给国家带来每年20亿欧元的收入。不过，是否应该就毒品问题展开辩论，法国的政界人士在这个问题上态度是非常的迟疑不决。

在内页的法国版面，就这一主题，法国世界报刊出的大字标题是：将大麻合法化的目标和利益。该报指出，特拉诺娃的报告分析说，为了降低大麻的消费，用价格的办法来对大麻进行管制，将会比镇压性的措施更为有效，而且，通过价格来管制，还会给国家每年带来20亿欧元的收入。

法国世界报指出，是不是有必要不再禁止大麻，这个问题在2012年法国总统竞选期间，当时还是总统候选人的奥朗德就提出过这个问题。在欧洲，就大麻的立法在很多地方都在随着时代而变化，但是，在法国，该就大麻采取什么样的战略，这个应该受到重视的问题却没有被提上桌面。特拉诺娃是一个智库，在社会问题上，这个智库一般总是持自由主义的立场，法国世界报周五下午版独家刊出了智库特拉诺娃的这份有关大麻的研究。研究认为，为了减少大麻的消费，减少使用镇压性的措施将会起到令人满意的效果。而且，锦上添花的是，将大麻合法化还会给国家增加收入。

特拉诺娃的这份报告的标题是：调整大麻政策以便走出死胡同。这份报告由两名著名的经济学家以及特拉诺娃的经济金融部负责人共三个人完成，它就大麻合法化之后对大麻消费量的影响，对公共财政的影响，对黑市的影响以及对吸大麻人数的影响进行了研究，这是有关这一问题的第一份研究，它让担心大麻消费越来越高的法国人对这一问题有更清醒的认识。研究显示，在大麻的价格上做文章要比逮捕和司法追究要有效得多。

这份报告的作者13位经济学家指出，法国的镇压性的政策失败了，在15到64岁的法国人中，8.4%的人都在一年之中吸食过大麻，就这一指标，法国是欧洲国家之最。另外，每天都吸食大麻的法国人有55万人。更有甚者，法国的镇压性的政策代价昂贵，它占用了相当一部分的治安力量和司法力量。到头来，每年，法国花在和大麻作斗争上的钱是5.68亿欧元，这其中，仅仅是拘捕吸食大麻的人，就花了法国政府3亿欧元。除了这些直接代价，还有间接的社会代价，有些社区因为大麻的贩卖和吸食问题而陷入不稳定，成为问题社区。

由于看到现有的政策实现不了其目标，所以这份报告提出了可以获得更好效果的三个替代政策。

第一个替代政策是，对持有大麻且为个人使用的人，不再进行惩罚。

第二个替代政策是，将大麻的生产、销售和使用合法化，但是生产和销售由国家垄断。

第三个替代措施是，在竞争的框架下，将大麻合法化。

就这三个政策，报告的作者们偏向于第二个政策，但是，在法国的政界，不少政界人士认为，就大麻问题展开辩论，风险很大。