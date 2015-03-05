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    16:19, 05 三月 2015 | GMT +6

    政府将从储备基金为总统选举拨款55亿坚戈

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    哈通社阿斯塔纳3月5日电，财政部部长巴赫特•苏丹诺夫今天在国家新闻发布中心举行的记者招待会上示，政府已决定从储备基金划拨55亿坚戈用于4月总统选举。

    他表示，经过各相关工作小组认真讨论后，最终确定为此次总统选举活动拨款55亿坚戈。资金今天将到位。

    标签:
    选举 总统 黄金储备
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