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16:19, 05 三月 2015 | GMT +6
政府将从储备基金为总统选举拨款55亿坚戈
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哈通社阿斯塔纳3月5日电，财政部部长巴赫特•苏丹诺夫今天在国家新闻发布中心举行的记者招待会上示，政府已决定从储备基金划拨55亿坚戈用于4月总统选举。
他表示，经过各相关工作小组认真讨论后，最终确定为此次总统选举活动拨款55亿坚戈。资金今天将到位。
标签:
选举
总统
黄金储备
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