09:50, 27 六月 2020 | GMT +6
全国新增569例新冠肺炎确诊病例 增幅2.9%
哈通社/努尔苏丹/6月27日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月27日8时，哈萨克斯坦全国新增569例新型冠状病毒肺炎确诊病例，单日增幅 2.9% 。
各地区27日新增病例（单日增幅）数据：
努尔苏丹市 - 47 (1.3%)
阿拉木图市 - 73 (2.1%)
奇姆肯特市 - 58 (3.9%)
阿克莫拉州 - 20 (4.8%)
阿克托别州 - 33 (4.6%)
阿拉木图州 - 17 (2.6%)
东哈州 -40 (6.6%)
江布尔州 - 13 (2.0%)
西哈州 - 40 (3.1%)
卡拉干达州 - 48 (2.3%)
库斯塔奈州 - 31 (7.4%)
克孜勒奥尔达州 - 11 (1.8%)
曼格斯套州 - 5 (1.1%)
巴甫洛达尔州 - 37 (6.2%)
北哈州 - 37 (12.3%)
突厥斯坦州 - 59 (8.3%)
截至目前，全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达20319人。
26日，共有328名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达12548人。
26日晚，新增3例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例， 病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。
截至目前，哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达150人。
【编译：阿依波塔】