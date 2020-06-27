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    09:50, 27 六月 2020 | GMT +6

    全国新增569例新冠肺炎确诊病例 增幅2.9%

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    哈通社/努尔苏丹/6月27日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月27日8时，哈萨克斯坦全国新增569例新型冠状病毒肺炎确诊病例，单日增幅 2.9% 。

    各地区27日新增病例（单日增幅）数据：

    努尔苏丹市 - 47 (1.3%)

    阿拉木图市 - 73 (2.1%)

    奇姆肯特市 - 58 (3.9%)

    阿克莫拉州 - 20 (4.8%)

    阿克托别州 - 33 (4.6%)

    阿拉木图州 - 17 (2.6%)

    东哈州 -40 (6.6%)

    江布尔州 - 13 (2.0%)

    西哈州 - 40 (3.1%)

    卡拉干达州 - 48 (2.3%)

    库斯塔奈州 - 31 (7.4%)

    克孜勒奥尔达州 - 11 (1.8%)

    曼格斯套州 - 5 (1.1%)

    巴甫洛达尔州 - 37 (6.2%)

    北哈州 - 37 (12.3%)

    突厥斯坦州 - 59 (8.3%)

    截至目前，全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达20319人。

    26日，共有328名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达12548人。

    26日晚，新增3例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例， 病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

    截至目前，哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达150人。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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