全国新增569例新冠肺炎确诊病例 增幅2.9%

哈通社/努尔苏丹/6月27日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月27日8时，哈萨克斯坦全国新增569例新型冠状病毒肺炎确诊病例，单日增幅 2.9% 。

各地区27日新增病例（单日增幅）数据：

努尔苏丹市 - 47 (1.3%)

阿拉木图市 - 73 (2.1%)

奇姆肯特市 - 58 (3.9%)

阿克莫拉州 - 20 (4.8%)

阿克托别州 - 33 (4.6%)

阿拉木图州 - 17 (2.6%)

东哈州 -40 (6.6%)

江布尔州 - 13 (2.0%)

西哈州 - 40 (3.1%)

卡拉干达州 - 48 (2.3%)

库斯塔奈州 - 31 (7.4%)

克孜勒奥尔达州 - 11 (1.8%)

曼格斯套州 - 5 (1.1%)

巴甫洛达尔州 - 37 (6.2%)

北哈州 - 37 (12.3%)

突厥斯坦州 - 59 (8.3%)

截至目前，全国累计确诊的新冠肺炎患者总数已达20319人。

26日，共有328名新冠确诊患者康复出院，累计康复出院人数已达12548人。

26日晚，新增3例新冠肺炎（COVID-19）死亡病例， 病因研究委员会已确认新冠肺炎是导致死者死亡的主因。

截至目前，哈萨克斯坦全境因新冠病毒致死患者总数已达150人。

【编译：阿依波塔】