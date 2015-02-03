我国卫国战争老兵将获56亿坚戈资金补助

哈通社阿斯塔纳2月3日电，据卫生和社会发展部消息，今年国家将拨款56亿坚戈，对卫国战争参战老兵、伤员、后勤人员以及为卫国战争作出贡献的人士进行一次性资金补助。

此外，国家还将划拨6180万坚戈，在首都阿斯塔纳市举办卫国战争胜利纪念日庆祝活动，以及参加在俄罗斯莫斯科市的庆祝活动。 补助资金发放标准为：参战老兵和伤员每人10万坚戈；与参战者同等人员7万坚戈；卫国战争时期被害或在纳粹集中营等地遭拘禁者，以及在列宁格勒保卫战中被困居民的配偶和囚禁于集中营的未成年人亲属将获得3万坚戈；后勤人员及伤残人员家属或为卫国战争贡献力量的其他人士可获得2.5万坚戈。 据统计，截止2015年1月1日，我国共有卫国战争参战老兵及伤员5037人；等同于参战人员及伤员共计1434人；伤员或同性质人员的妻子、烈士遗孀、游击队员、地下工作者、授予"保卫列宁格勒"勋章者、"列宁格勒保卫战被困居民"勋章获得者、轻度残疾及工伤者共10065人；"无私奉献奖章"获得者、"在苏联武装力量中为祖国服务"勋章获得者、战时6个月以上后勤工作者共计195713人。