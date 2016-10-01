我国百岁老人总数达571人

哈通社阿斯塔纳10月1日电 今年10月1日为哈萨克斯坦传统的老年日。

据"政府-为公民服务"国有公司新闻处消息，在该公司组织下，我国14个州及阿斯塔纳市和阿拉木图市均举行了各类庆祝活动，为老年人庆祝节日。



在阿斯塔纳市，"政府-为公民服务"国有公司员工拜访了刚刚年满100岁的朱玛什•沙伊曼诺娃老奶奶。这位百岁老人，与她的同龄人们一样，经历了哈萨克大地上一个多世纪的动荡历史。



在卫国战争期间，老人于后方从事生产工作，并在战争中失去了多位亲人。



目前老人有4个儿子、16个孙儿、29个曾孙和7个玄孙，可谓五代同堂。



"在哈萨克斯坦，年龄超过100岁的老人共有571位，" "政府-为公民服务"国有公司社会保障部门间核算中心主任赛力克汗•萨贝尔詹诺夫说，"朱玛什老奶奶的生日是9月30日，恰逢老年日，我们特地来为老人祝贺生日，并祝福老人。"



此外，国有公司员工还分赴市内各处养老院和残疾人疗养中心，为在那里的老人庆祝节日，了解老人们的各类诉求。



在奥斯卡曼、阿克托别、塔拉兹和巴甫洛达尔，国有公司员工为养老院的老人们举办了丰富多彩的节日庆祝活动。



阿拉木图、阿克套、卡拉干达和阔科谢套的员工们，为当地老人们送去了各类节日礼品。



节日当天，受邀来到"政府-为公民服务"国有公司总部的退休老人们，也收到了各种各样的节日祝福和礼品。（编译：木合塔尔·木拉提）