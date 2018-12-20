国际空间站第57远征队安全返航

哈通社/拜科努尔/12月20日 - 联盟MS-09飞船20日搭载国际空间站57远征队（ISS-57）三名宇航员自国际空间站安全返航。

飞船搭载的三名宇航员分别是：俄罗斯宇航员谢尔盖•普罗科皮耶夫、欧洲宇航员亚历山大•格尔斯特，以及美国宇航员塞雷娜•埃农。



据俄罗斯宇航消息，飞船于今日阿斯塔纳时间04:40时与国际空间站分离，进入返航轨道。11:03时，飞船顺利降落在距离杰兹卡兹甘市147公里处。



飞船指挥控制中心对此次着陆进行了全程直播。





俄罗斯宇航称，任务程序执行的非常标准，所有成员身体状况良好。



联盟MS-09搭载的三名宇航员属于第57远征队，自2018年6月8日以来一直在国际空间站上开展工作。



在国际空间站逗留期间，远征队成员开展了应用研究和各项重要的实验计划，执行了多个旨在提升国际空间站的性能的任务，并实施了两次站外作业。





为确保及时为返航人员提供帮助，有关方面此次准备了10架米-8直升机、1架安-26飞机和1架安-12飞机，以及200名地面人员和22辆陆地运载设备。



【编译：木合塔尔·木拉提】