世卫组织：57个国家报告发现奥密克戎变异株

谭德塞表示，奥密克戎的某些特征，包括已在全球传播和出现大量突变，表明它可能对疫情进程产生重大影响。然而，其所产生的确切影响现在还不得而知。

奥密克戎的传播性

谭德塞指出，在南非，奥密克戎病例的数量正在迅速增加。但是，该变体是在德尔塔变体的传播非常低的时候被检测到的，所以无法对两者进行比较。因此，仔细监控世界各地的传播情况，了解奥密克戎变体的传播性是否大于德尔塔变体，将非常重要。为此，世卫组织呼吁所有国家加强监测、检测和测序。

谭德塞表示，来自南非的新数据表明奥密克戎变体造成的再次感染的风险增加，但需要更多数据才能得出更肯定的结论。

他指出，也有一些证据表明，奥密克戎变体引起的疾病比德尔塔变体要轻，但同样，现在就此下定论还为时过早。

谭德塞表示，新的数据每天都在出现，但是科学家需要时间来完成研究并对结果进行解读。在获得更完整的了解之前，人们必须小心谨慎，不要妄下结论。

他表示，世卫组织每天都召集世界各地的数千名专家分享和分析数据，推动研究向前发展。

他强调，尽管在一些关键问题上仍然需要找到答案，但对于奥密克戎或德尔塔变体，人们并不是束手无策。

他指出，各国今天以及未来几天和几周采取的措施将决定奥密克戎变体如何演变和传播。

可行应对措施

谭德塞鼓励所有国家加快高危人群的疫苗接种；加大努力，通过切合自身实际的公共卫生措施组合，降低病毒传播速度；扩大监测、测试和测序，并与国际社会分享样本；通过与他人保持安全距离、避开人群、戴口罩、清洁双手、尽可能呆在室外或室内通风良好的空间会面来降低风险。

谭德塞再次呼吁避免无效和歧视性的旅行禁令。他对法国和瑞士取消对南部非洲国家的旅行禁令感到高兴，并敦促其他国家加以效仿。

谭德塞最后强调，新冠病毒在不断改变，但世界所表达的集体决心不能改变。

美洲病例激增

世界卫生组织美洲区域办事处“泛美卫生组织”主任艾蒂安今天在总部所在地美国首都华盛顿举行的记者会上通报说，过去一周，美洲报告的新冠新感染病例超过78万2655例，相关死亡1万零950例。

在北美，加拿大和墨西哥部分地区的病例仍在增加。

在加勒比海地区，特立尼达和多巴哥的新冠感染病例、住院人数和死亡人数继续激增。

在南美洲，玻利维亚、秘鲁和哥伦比亚的新冠病例继续稳步增加。

艾蒂安表示，阿根廷、巴西、加拿大、智利、墨西哥和美国在内的几个国家已报告发现奥密克戎变异株。她指出，这种变体在更多国家传播只是时间问题。

艾蒂安说，到目前为止，拉丁美洲和加勒比地区55%的人已经完全接种了新冠疫苗。

她指出，美洲地区有20个国家尚未达到世卫组织提出的年底之前实现40%疫苗接种覆盖率的目标。按照目前的速度，可能有6个国家不能达到这一目标。