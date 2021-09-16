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    10:51, 16 9月 2021 | GMT +6

    全球疫情：单日新增病例超58万例 累计逾2.27亿例

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    哈通社/努尔苏丹/9月16日--根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间9月16日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例227135661例，累计死亡病例4671227例。

    全球单日新增确诊病例586140例，新增死亡病例10372例。

    数据显示，美国、英国、印度、土耳其、马来西亚是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、墨西哥、俄罗斯、巴西、伊朗是新增死亡病例数最多的五个国家。

    美国累计确诊新冠肺炎病例42419035例，累计死亡病例684407例。与前一日同时间数据相比，美国新增确诊病例174930例，新增死亡病例2409例。

    据巴西卫生部官网最新数据，截至当地时间9月15日，巴西单日新增新冠肺炎确诊病例14780例，累计确诊病例达21034610例；单日新增死亡病例800例，累计死亡588597例。

    据俄罗斯新冠病毒防疫官网15日公布的最新数据，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例18841例，累计确诊7194926例，新增新冠肺炎死亡病例792例，累计死亡195041例。

    根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增3343例经PCR检测确诊的COVID-19病例。 截至9月16日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 851 661人 。


    标签:
    哈萨克斯坦 国际 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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