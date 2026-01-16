中文
    09:32, 16 一月 2026 | GMT +5

    超58万名在校生通过培训 哈高校推进人工智能普及教育

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦科学和高等教育部提供的数据，在“AI-Sana”项目框架下，哈萨克斯坦已有583,490名本科生、硕士研究生和博士研究生获得人工智能培训合格证书。

    Фото: publicdomainpictures.net

    科学和高等教育部在答复哈通社质询时表示，“AI-Sana”项目第一阶段的相关工作已结束，并对通过培训并取得证书的在校生总数完成了统计登记。

    教育部在回函中指出，通过“AI-Sana”项目第一阶段的实施，目前已有583,490名不同学历层次的在校生获得相应证书。项目学习成果评估包含期末测试，重点考核学生对人工智能基础理论的掌握情况以及基本应用能力。只有完成全部实践任务并通过考核的学生，方可获得合格证书。

    相关负责人表示，项目第一阶段的教学工作依托多个教育平台同步推进。在教学实施过程中，人工智能相关课程由国际与本土合作伙伴共同提供支持。

    据介绍，自2025年3月起，在与Astana Hub合作框架下接受培训并获得证书的学生达194,441名。在与Coursera公司的合作中，全国共有95所高校获得36,890个课程许可，由此颁发了86,775份人工智能培训合格证书。此外，华为公司通过“华为信息与通信技术学院”项目引入人工智能教育课程，相关培训在48所学院基地开展，共有243,755名学生获得培训证书。

    【编译：阿遥】

    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
