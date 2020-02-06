“朱桑”人道主义救援行动四阶段总计从冲突地区接回595人

哈通社/努尔苏丹/2月6日 – 哈萨克斯坦国家安全委员会副主席努尔哈力·比勒斯别科夫就“朱桑”人道主义救援行动相关工作进程进行了解释。

在参议院全体会议结束后接受记者采访时，比勒斯别科夫指出，“朱桑”人道主义救援行动各阶段任务已经全部结束。

“正如诸位所知，我们从伊拉克接回了14个儿童。目前没有再计划开展后续的行动，有关我国公民的信息搜集工作仍在继续，但相关信息比较缺乏。”他说。

据其透露，目前仍有大约100多名哈萨克斯坦公民留在冲突地区，基本上位于叙利亚境内。

“可以确定有36名男性和80多名女性仍在那里，至于儿童的数量无法提供明确数据。”他说。

2019年，哈萨克斯坦政府启动了代号为“朱桑”的人道主义救援行动。

总计四个阶段的救援行动，从冲突中的叙利亚地区接回了595名哈萨克斯坦公民。

其中，第一阶段接回47人（6男、11女、30名儿童），第二阶段接回231人（16男、59女、156名儿童），第三阶段接回246人（8男、67女、171名儿童），第四阶段接回71人（3男、19女、49名儿童）。

在所有接回的406名儿童中，有32名儿童属于失去双亲的孤儿。

【编译：木合塔尔·木拉提】