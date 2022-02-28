全球累计新冠死亡病例近595万 意大利将开放第四剂疫苗接种

哈通社/努尔苏丹/2月28日-- 据中新网消息，美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至北京时间28日12时20分（努尔苏丹时间10时20分），全球累计新冠确诊病例435239541例，累计新冠死亡病例5948580例。

美洲：美国28天新增6万新冠死亡病例

据约翰斯·霍普金斯大学北京时间28日7时21分发布的数据，美国累计确诊78939142例，近28天累计确诊4673018例；累计死亡948397例，近28天累计死亡61765例。

根据巴西卫生部公布的数据，截至当地时间27日晚，该国24小时内新增确诊24054例，为今年1月4日以来的最低值，累计确诊超2876万例；新增死亡221例，累计死亡超64.9万例。截至27日，该国总人口的约72.13%(1.54亿人)完成了新冠疫苗全程接种。

欧洲：意大利将开放第四剂疫苗接种

约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，德国累计确诊14779825 例，近28天的累计确诊数超过美国位列全球首位，达4957875例。

法国公共卫生部门当地时间27日公布的数据显示，截至当天下午，法国24小时内新增确诊42600例，累计确诊22689332例；新增死亡76例，累计死亡138135例。

俄罗斯防疫指挥部27日通报，该国单日新增确诊116093例，累计确诊16291116例；新增死亡769例，累计死亡350927例。

意大利卫生部27日公布的数据显示，该国单日新增确诊30629例，累计确诊12764558例；新增死亡144例，累计死亡154560例；当天全国共完成约32万次新冠检测，阳性检出率为约9.6%。

意大利国家卫生院(ISS)26日发布的疫情报告指出，意大利青少年学生感染新冠者占全国感染总数的31%。其中，5岁以下儿童占适龄学生感染者的20%，5岁至11岁感染者占44%，12岁至19岁感染者占36%。

据意大利卫生部统计，从2020年2月到2022年2月23日，意大利累计有2805320名19岁以下青少年学生确诊新冠，其中有住院患者14544例，重症监护患者2339例，死亡病例48例。

另据外媒报道，意大利国家新冠病毒应急委员会主任菲格利奥罗(Francesco Paolo Figliuolo)26日根据卫生部意见签署行政命令，从今年3月1日开始，意大利在全国范围内为接种第三剂疫苗120天以上的健康弱势群体接种第四剂新冠疫苗。

亚洲：韩国将暂停对11类场所适用«防疫通行证»

韩国中央防疫对策本部28日通报，韩国单日新增确诊139626例，累计确诊3134456例。有韩媒分析称，日增确诊数减少可能是因为周末检测量较少。

韩国中央灾难安全对策本部第二次长全海澈当天称，韩国政府针对新冠变异病毒奥密克戎毒株的特点调整了防疫措施：自明日(3月1日)起，暂停对餐厅、咖啡厅等11类公众聚集场所适用的«防疫通行证»制度。

全海澈解释称，该国的疫情防控力量随近期确诊病例激增不断吃紧，而卫生站工作人员仍在为发放新冠阴性证明等事务耗费大量精力，期待通过调整防疫措施进一步加强对高危人群的管控，从而更有效地应对疫情。

据印度卫生部27日公布的数据，印度单日新增确诊10273例，累计确诊42916117例；新增死亡243例，累计死亡513724例。

非洲：非洲累计死亡病例数逾24.7万

非洲疾控中心官方网站当地时间27日发布的数据显示，非洲地区累计确诊11130181例，累计死亡247341例。