哈萨克斯坦在实现联合国可持续发展目标全球排名中居第59位

哈通社/努尔苏丹/10月26日-- 据ranking.kz网站消息，哈萨克斯坦在实现联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals, SDG) 全球排名中位居第59位，排名上升6位。

2015年，联合国大会正式通过《2030年可持续发展议程》，这一议程涵盖了可持续发展目标。

联合国193个会员国就包括17项可持续发展目标和169项具体目标的纲领性文件达成一致，文件目标涉及可持续发展的三个层面：社会、经济和环境。

可持续发展的目标是消除贫困，消除不平等和不公正现象，保护土地，确保世界和平与繁荣。

哈萨克斯坦已开始在国家层面实施可持续发展目标。 如今，哈萨克斯坦的实现可持续发展目标监测指标包括280个指标—205个全球指标和 75 个国家指标。

今年，哈萨克斯坦在实现联合国可持续发展目标全球排名中上升了 6 位至第 59 位（去年为第65位）。

值得一提的是，哈萨克斯坦在排名中领先于巴西、马来西亚、土耳其、新加坡和乌兹别克斯坦等国家。

【编译：阿依波塔】