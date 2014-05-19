俄媒称北约将于5月底向黑海集结三艘军舰

哈新社阿斯塔纳讯，据俄新网报道，据军事外交消息人士周一向俄新社表示，北约5月底将向黑海集结三艘军舰，包括法国的护卫舰"舒尔库夫"(Surcouf)和"德普伊•德•洛梅"号（Dupuy de Lome）侦察船，以及美国海军的韦拉湾号（Vella Gulf）巡洋舰。

目前保加利亚瓦尔纳港停靠着5月14日抵达这里的法国海军"德普伊•德•洛梅"号侦察船。该舰设备能截获最现代化的传输方式，包括电子邮箱信息和移动电话谈话。该舰4月份曾在黑海停留。 该消息人士表示，"护卫舰舒尔库夫号计划5月28日至29日驶入黑海，美国海军韦拉湾计划于5月25日驶入"。 他进一步指出，届时5月底黑海将同时驻扎北约海军三艘军舰。 早前，美法两国军舰驶入黑海在俄罗斯引起巨大反响。 北约秘书长拉斯穆森4月曾表示，北约计划在东欧部署额外军事人员，以加强战备和举行演习，鉴于乌克兰局势还将重新审议防御计划。此外，北约决定加强在东欧地区的空中巡逻，并派遣军舰前往波罗的海和地中海东部海域。同时，拉斯穆森指出，北约尚未决定在东欧国家部署常驻军事基地。