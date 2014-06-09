中国5月份出口猛涨贸易顺差飙升

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，中国海关总署公布，5月份按美元计算出口总额为1954.7亿元，同比增长7%，比上月的0.9%显著回稳，但进口总额下降1.6%至1595.5亿元。

海关总署星期天（6月8日）公布称，这代表当月出现贸易顺差359.2亿美元，同比扩大74.9%。 分析指出，出口增速加快符合市场预期；进口意外下跌虽然可能与去年虚开发票问题严重导致基数偏差有关，但仍反应内需疲软。 不过也有分析认为，出口数据强劲可让中国决策曾确信，美国与欧洲市场需求复原足以支持中国经济增长，减少北京当局因应房地产市场下滑而需采取刺激内需措施。 苏格兰皇家银行中国区首席经济学家高路易（Louis Kuijs）在一份研究笔记中指出，他们不认为5月份的外贸数据将显著改变中国的政策立场。 澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚与中国经济师周浩则分析说，贸易顺差扩大意味着人民币升值压力在可见的未来仍然存在。 隶属于中国国家发改委的国家信息中心于5月份大幅下调中国第二季出口增速预测至5%左右；进口增速预期下调至4.5%左右。海关总署新闻发言人郑跃声星期天则说，5月份数据反映中国出口增长已经回复至正常水平，并将继续改善。 继海关总署的外贸数据之后，中国国家统计局将于星期二（10日）公布5月份通胀率与工业生产等数据。零售额与固定资产等数据则会在星期五（13日）公布。 中国总理李克强上星期五（6日）表示，当前中国经济运行总体平稳，但也要看到经济发展稳中有忧，下行压力仍然较大，风险和挑战不容忽视。