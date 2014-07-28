美国签证系统崩溃致 平均每国5万人受影响

哈通社阿斯塔纳7月28日电，据中新网援引美国侨报网编译报道，美国签证系统连续多日遭遇电脑故障，世界各国赴美签证均出现延误，数百万人因此受影响。目前，签证系统仍然没有恢复的迹象。国务院领事事务局26日在官方网站发表声明说，签证系统技术故障出现在7月19日，已持续一周时间。

签证系统崩溃 平均每国5万人受影响？ 据美联社(AP)报道，美国国务院发言人玛丽哈弗(Marie Harf)称，由于计算机系统出现未知故障，美国使领馆用于发放护照和签证等工作的全球数据库无法运转，等待护照、签证和海外出生证明的人，因此被迫无限期等待。哈弗就这一事件致歉，并称此事不针对任何特定国家、公民证件或签证类别。 哈弗还表示，数据库的问题已经导致了大量申请的积压，这反过来也阻碍了系统的重新恢复。 目前尚不清楚有多少人受到影响，但两名熟悉情况的美国官员说，单独国家受此影响的人数可能有5万人左右。因未被授权公开讨论此事，这两位官员不愿透露姓名。 美国国务院24日曾发表声明，呼吁签证申请人在故障解决前不要再提交申请，以免加重签证系统负担。 收养儿童家庭滞留中国：期待回家 签证系统的电脑故障，还给收养中国儿童的美国家庭带来不便，因为无法拿到签证，一些有类似情况的家庭被迫滞留中国。 据《华盛顿邮报》(Washington Post)报道，在等待了一年半后，来自马里兰州劳雷尔(Laurel)的迈克蘒羋(Mike Norton)一家终于办完了收养两名中国婴儿的手续，就在他们想要返回美国时，签证系统的崩溃给他们开了个玩笑。37岁的迈克与妻子安妮不得不与5个孩子滞留在广州的酒店，等待两名收养婴儿的旅游签证。 迈克取消了原计划的航班，并且支付额外的酒店费用，他不知道还要等候几天，唯一得到的消息就是，签证系统的故障正在紧张修复中。

同迈克一样遭遇类似情况的家庭，不在少数。根据国务院的统计数据，2013财政年度，全美家庭从海外收养了7092名儿童，仅来自中国的就有2306名。据诺顿估计，他所在的广州，大约就有30个美国家庭在等待签证。 来自堪萨斯的35岁护士坦拿史密斯(Tanna Smith)也遭遇了和诺顿家一样的困境，不过他们的心态还算好。"虽然签证的延迟给我们造成了财务上的困难，但好在我们还和孩子在一起。" 迈克也表示了类似的想法。妻子安妮还在网上写到："这(等待)值得。" "在酒店多待两周不容易，但你知道什么更艰难吗，那就是没有孩子，"安妮写到，"那些长达数月的等待和祈祷，更是无价。" 迈克则还沉浸在拥有5个孩子的喜悦中，他们的另外三个孩子中，两个男孩分别11岁和8岁，收养自危地马拉，一个3岁的女儿，收养自美国。 "我们期待着能早日回家，享受天伦之乐。"迈克说。