土耳其媒体：美无法在非洲打败中国5个原因

哈通社阿斯塔纳8月19日电，据环球网报道，土耳其"21世纪土耳其网"8月17日登出题为"美国无法在非洲打败中国的5个原因"的文章，以下为文章全文：

本月，美国总统奥巴马召集近50位非洲国家元首举行首届美非领导人峰会，这是奥巴马政府努力与非洲"再接触"的体现。不过，至少有5个原因使美国无法在非洲击败中国。 一，美国落后太多。尽管中非贸易规模在2009年才超过美非贸易，但优势正在迅速扩大。去年，美非贸易额仅为850亿美元，中非贸易额达2000亿美元。非洲在美国直接对外投资中(FDI)的占比不超过1%，但至少占中国FDI的3.4%。 中非政治关系同样领先美非关系。从2000年起，中非合作论坛每3年举行一次。美非之间连与之稍类似的定期论坛也没有。习近平出任中国国家主席当月就出访非洲;而奥巴马除短暂访问加纳外，直到第二任期过半都未曾访问非洲。美国副总统拜登在任期间尚未踏足非洲，但中国总理李克强任职刚过1年就访问了非洲。

二，中国与日俱增的利益。中国认为非洲对确保中国的自然资源需求不可或缺，它是中国降低对中东石油依赖的关键。近年来，中国1/3的石油进口来自非洲且将继续增加。 三，美国逐渐减退的利益。尽管指责中国仅对非洲自然资源感兴趣，美国对非洲的兴趣几无差别。据美国国会研究，石油约占美国从非洲进口的60%。 问题是近4年来，美国从非洲进口石油减少90%。随着西半球能源革命推进，美国可能将停止进口非洲石油。 四，不平等竞争。北京乐于向在非洲中企提供大量支持，因此，中企的出价往往高于市场价。与西方同行相比，中企通常愿意投资高风险项目，并在更危险的环境中经营。另外，由于本国经济迅猛增长，中国企业(和官员)普遍比美国同行更了解非洲的需求。 五，美国的心思在别处。首先，美国仍受困于中东和恐怖主义。美国最近干涉伊拉克表明，无论美国总统如何努力使美国撤出中东，这一地区依然会将美国拉回。消耗美国注意力的不仅是中东。乌克兰危机又迫使美国"转向"欧洲。除中东和欧洲外，美国任何"剩余"精力和资源都将用于亚太地区。 总之，尽管举办美非领导人峰会，美国仍无法在非洲与中国竞争。幸运的是美国也没必要这么做。美国不应与中国竞争，而是应借各种时机敦促中国在非承担起与其利益和影响力相匹配的重责。