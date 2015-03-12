我国将联合国际石油企业开展总价值为5亿美元的“欧亚”勘探项目

哈通社阿斯塔纳3月12日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）第一届哈萨克斯坦石油天然气地质论坛（Kazakhstan Geology Forum, Oil & Gas）今日在阿斯塔纳拉开帷幕。

能源部第一副部长乌扎克拜•卡拉巴林在论坛上发表讲话称，易采石油的时代已经过去，当今全球主要的石油储量均在地下7-15公里深处。因此，着手发展深井钻探技术对保障油气开采具有重要意义。

据悉，滨里海盆地拥有丰富的油气储量，这占我国碳氢化合物资源的近75%-80%。而15-20年后，我国现有的大型油田--田吉兹和卡拉恰甘纳克油田的产量将大幅下降。因此，开发滨里海盆地资源势在必行。"我国有关部门对15个沉积池进行的地质研究显示，滨里海盆地拥有670亿吨传统燃料，其中可开采量达270亿吨。这将使我国油气资源储量提升3倍，" 卡拉巴林说。

卡拉巴林说，为此，哈萨克斯坦将联合国际石油公司，共同开展"欧亚"滨里海盆地地质勘探项目。钻探工程深度将达14-15公里。

滨里海盆地位于里海的北部。目前在该盆地的浅层和中层已经发现了十余处油气田，其中包括哈萨克斯坦最大的油田——卡沙甘油田。该盆地面积约70%属于哈萨克斯坦，30%属于俄罗斯。（编译：吴然）