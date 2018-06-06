纳扎尔巴耶夫总统介绍哈萨克斯坦5个主要发展方向

哈通社/阿斯塔纳/6月5日 -- 纳扎尔巴耶夫总统6日在出席阿斯塔纳举行的总统直属外国投资者理事会第31次全体会议时，就哈萨克斯坦5个主要持续发展方向进行了介绍。

总统说："当今，我们大家都在见证着全球发生的变化。国际社会正在遭受战争、恐怖袭击、制裁矛盾和大国之间缺乏共识的困扰。因此，要解决这些困难。这也跟哈萨克斯坦有关系。"

纳扎尔巴耶夫指出，为解决上述问题，去年哈萨克斯坦发布了"第三阶段发展纲要"。

"我们哈萨克斯坦的国际储备已超过900亿美元。这是建立第二经济和国民共同努力下取得的成就。目前，哈萨克斯坦在世界银行经商环境排名中由之前的64位上升至第36位。我们通过这一成就，在短短的时间内建成了首都阿斯塔纳。"他说。

总统在讲话中表示，为进一步推动现代化工程和提升竞争力，哈萨克斯坦要开展以下主要发展方向的工作。

"第一，改善改革环境。我们通过了新的关于土地和利用土地资源法案，税务和关税法典也正式生效。此外，对商业法进行了补充和修改，我亲自公开签署了修正案。法律领域上，我们注重关注国家管理质量。"他说。

国家元首表示，第二是主要关注经济多元化和引进最新技术问题。哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源、石油、天然气和其他多个矿物资源。但是，哈萨克斯坦正在大力推动"绿色经济发展模式"。6年前，哈萨克斯坦开始推动工业创新发展项目，建成了1200多家新企业，将非原料出口产品数量增至800以上。

"哈萨克斯坦在生产有机产品领域有着巨大潜力。通过提高劳动生产率，有望将接下来的5年出口量增至2.5倍。目前，我们已开通了所有方向的市场，可进入俄罗斯、中国和中东市场。为此，我们已修建了所有方向的交通运输通道。"纳扎尔巴耶夫说。

总统表示，哈萨克斯坦将继续注重推动建筑领域的发展。去年，国内交付使用的住房总面积达1100万平方米，创造历史最佳成绩。

"第三是基础设施的现代化。我们将建立欧亚大陆多式联运枢纽。近10年，我们正在推动基础设施建设工作，修建了3千公里铁路和6500多公里公路。与中国边界地区建立了运输枢纽，在西部地区建立了海港。第四是数字化。我们正在落实旨在经济领域数字化和形成创新的生态系统的《数字哈萨克斯坦》国家规划。这一领域，我们需要外国同仁的经验。第五是推动人力资源发展。通过经济领域数字化进程，对教育领域进行现代化。我们开通了多所国际认可的精英学校，教育体系开始过渡12年制教育。"纳扎尔巴耶夫总统说。

【编译：小穆】