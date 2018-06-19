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    10:24, 19 六月 2018 | GMT +6

    巴甫洛达尔冬不拉博物馆馆藏公元5世纪古琴

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    哈通社/阿斯塔纳/6月19日 - 哈萨克传统民族乐器冬不拉诞生至今已有至少1500年的历史，有关它的各种传说故事也在民间流传甚广。

    自古流传下来的冬不拉曲目数量庞杂，其中许多曲目都有自身诞生的历史意义和价值。

    而在那些特殊的历史时期，演奏过独特曲目的冬不拉琴，也可以说不仅是历史的见证者，更是价值无量的重要文物。


    在巴甫洛达尔的"布哈尔哲饶"文学和艺术博物馆中，就收藏了20多把具有特殊历史意义的冬不拉琴。

    博物馆的馆藏冬不拉琴是在90年代由当地居民自发收集和捐赠而来。


    这些冬不拉琴均属于各个时期的知名吟游诗人和作曲家。此外其中也有一些无法查明出处，但历史古老的冬不拉琴。

    其中堪称博物馆镇馆之宝的，是一把在蒙古国阿勒泰地区山洞当中出土的古琴。相关检测显示这把琴制作于公元5世纪。古琴上还用古突厥文写有"音乐如花香引人向爱"。


    博物馆管理员叶尔波勒•卡伊洛夫说："这句话本身就揭示了冬不拉的意义和历史。冬不拉承载着哈萨克的文化、精神、历史和灵魂，是连接我们的过去与当今的纽带。"

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 哈萨克 历史 巴甫洛达尔 黄金储备
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