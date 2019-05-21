央行发行《欧亚经济联盟5周年》纪念硬币

哈通社/努尔-苏丹/5月21日 -- 哈萨克斯坦中央银行21日发行了面值为50000和500坚戈的金质，以及500坚戈银质《欧亚经济联盟5周年》纪念硬币。

纪念币正面，位于中间部分的哈萨克斯坦国徽被哈萨克语拉丁文和英文版的"哈萨克斯坦"字样，以及哈萨克绣花花纹所包围，而在硬币下方印有"50000坚戈"和"500坚戈"字样。

纪念币反面，位于中间部分的欧亚经济联盟盟徽被5个成员国国旗包围，并印有哈萨克语拉丁文和俄文"欧亚经济联盟5周年"字样。

50000坚戈金质纪念币由999纯金打造，净重1000克，直径100毫米，共发行20枚。

500坚戈金质纪念币由999纯金打造，净重31.1克，直径32毫米，共发行500枚。

500坚戈银质纪念币由925纯银打造，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行1500枚。

据了解，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。另外，纪念币可在所有国家银行分部和国家银行官方网站（nationalbank.kz）购买。

【编译：小穆】