哈萨克斯坦与欧亚复兴银行签署5年合作协议

哈通社/努尔苏丹/4月2日--哈萨克斯坦政府与欧洲复兴开发银行（EBRD）已达成一项加强伙伴关系框架协议，以在冠状病毒大流行之后快速恢复国家经济增长。

据欧洲复兴开发银行（EBRD）官网消息，这项为期五年的协议将持续至2025年12月，由哈萨克斯坦国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫和欧洲复兴开发银行驻哈萨克斯坦办事处负责人阿格里斯·普里玛尼斯签署。

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明和欧洲复兴开发银行行长奥迪勒·雷诺·巴索出席以线上形式举行的合作协议签署仪式。

欧洲复兴开发银行行长表示，哈萨克斯坦和欧洲复兴开发银行已准备好越过当前的复杂局面，并在对国民经济至关重要的领域继续保持成功的合作。 “我们期待与哈萨克斯坦同行共同确定改革议程和投资项目。 ”

加强伙伴关系框架协议建立在2017年签署的先前协议基础上，该协议促成了哈萨克斯坦绿色、包容性和性别经济的创建，并提高了当地公司的竞争力，将投资引入到了基础设施，巩固了哈萨克斯坦在中亚可再生能源领域的区域领导者的地位。

新的加强伙伴关系框架协议将促进双方在以下领域开展合作：

通过支持私营部门和吸引外国直接投资来发展哈萨克斯坦经济的复原力；

促进绿色、包容性和性别经济及其数字化的进一步加强；

通过对基础设施、能源和一般工业项目的投资，支持哈萨克斯坦进一步融入区域和全球经济；

通过为可再生能源发电项目提供资金并建立必要的法律框架，促进能源部门的脱碳， 以及哈萨克斯坦的目标与《巴黎协定》保持一致；

通过引入新的运营模式，包括公私合作伙伴关系，在哈萨克斯坦各地发展现代交通和基础设施；

增强哈萨克斯坦银行业的作用，包括为当地中小企业提供支持；

与阿斯塔纳国际金融中心密切合作，开发新的金融产品；

为选定的国有企业提供私有化前的支持。

迄今为止，欧洲复兴开发银行通过280个项目在哈萨克斯坦的经济中投资超过79.5亿美元。

【编译：阿依波塔】