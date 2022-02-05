北京冬奥会：哈萨克斯坦代表团5日赛程

哈通社/努尔苏丹/2月5日 —— 哈萨克斯坦代表团5日将在北京冬奥会赛场上参加5个运动项目的比赛。

哈萨克斯坦代表团5日赛程如下：

12:20 —— 男子跳台滑雪预选赛，塞尔盖·特卡琴科、达尼尔·瓦西列夫；

13:45 —— 女子越野滑雪，娜迭哲达·斯捷帕什金娜、克塞尼亚·沙利吉娜、安吉丽娜·舒里加、瓦莱里娅·秋列涅娃；

14:30—— 女子速度滑冰3000米预赛，娜迭哲达·莫罗佐娃；

16:00 —— 男子自由式滑雪个人雪上技巧第二次预赛，德米特里·雷克哈尔德、保罗·阔勒马科夫；

17:30—— 男子自由式滑雪个人雪上技巧决赛；

17:00——男子短道速滑1000米预赛，阿德勒·哈利阿赫梅托夫；

18:00——短道速滑混合接力赛预赛、半决赛和决赛，阿布扎勒•阿吉哈利耶夫、丹尼斯•尼基沙、奥尔加·提霍诺娃、亚娜·汗；

据悉，第二十四届冬季奥林匹克运动会4日晚在中国国家体育场“鸟巢”幕式，哈萨克斯坦今年共派出了34名运动员参加冬奥会，将分别参加自由式滑雪、短道速滑、速度滑冰、越野滑雪、冬季两项、高山滑雪、北欧两项、跳台滑雪等8个项目的比赛。