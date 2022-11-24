报告：全球5万移民在寻求更美好生活的途中丧生
该报告编写人之一布莱克（Julia Black）表示：
-虽然每年在移徙途中都有数千例死亡记录在案，但相关国家几乎没有采取任何措施解决这些悲剧的后果，更不用说预防了。无论人们出于什么原因走上移徙之路，他们都不应为了寻求更美好的生活而付出生命代价。
杳无音信
在失踪移民项目的死亡记录中，有3万多人国籍不详，而这背后有成千上万个家庭还在苦苦寻求真相。
2021年，一名身在西班牙的摩洛哥移民告诉移民组织，他的哥哥20年前在前往欧洲的移徙途中失踪，他还在寻找他哥哥的下落。
-时间过了这么久，还是一点消息都没有。-他说。
在国籍得到确认的失踪移民中，有9000多人来自非洲国家，6500多人来自亚洲，3000多人来自美洲。值得关注的是，阿富汗、叙利亚和缅甸是三大移民来源国，这些国家暴力事件频发，许多人逃离家园到国外寻求庇护。
危险之旅
在记录在案的5万例死亡中，有一半以上的人死于前往欧洲和欧洲境内的移徙途中，其中至少有25104人在地中海路线上丧生。欧洲路线还是失踪和推定死亡人数最多的路线，至少有16032人在海上失踪，他们的遗体从未被找到。
非洲是移民死亡人数第二多的地区。2014年以来的记录显示，共计有9000多人在非洲的移徙途中死亡。区域家庭调查显示，真实的死亡人数远高于此。
记录显示，美洲约有7000名移民死亡，其中大多数人死于前往美国的途中（4694人）。自2014年以来就有4000多人在跨越美国和墨西哥陆地边境的途中死亡。
亚洲共有约6200例死亡记录在案，儿童的死亡人数高达717例，占总死亡人数的11%以上，是所有地区中比例最高的，其中一半以上（436人）是罗兴亚的难民儿童。
在西亚，至少有1315人在移徙途中上丧生，多发生在冲突不断的国家，这加剧了记录失踪移民的工作难度。至少有522名来自非洲之角的人死于也门，这往往是由暴力所致。记录显示，有264名叙利亚人在试图越过边界前往土耳其时丧生。
呼吁采取保护和预防措施
移民组织强调，各国在任何时候都必须遵循国际法中所载的义务，包括尊重生命权。各国需要共同努力，通过优先开展搜救行动，改善并扩增常规、安全的移徙路径，确保优先保护移民的安全，以预防并减少进一步的死亡。