哈通社/阿斯塔纳/2月10日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府接见了曼格斯套州、突厥斯坦州、北哈州和卡拉干达州州长。

会谈期间，各州州长向总统就各州去年的社会经济发展情况和未来一段时间内的工作计划做出了汇报。

曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫表示，去年，曼格斯套州实施了价值250亿坚戈的15个投资项目，该州吸引的投资额增长15.8%，达到了7620亿坚戈。该州中小企业数量达7.53万个，同比增长33.3%。 2022年，该州接待国内外旅客23.1万人次。旅游领域提供的服务量增长了1.6倍。

同时，他还向总统讲述了关于解决饮水问题工作指示的落实情况，以及改善住房和公共条件相关工作情况。

突厥斯坦州州长达尔罕•萨特巴勒德表示，去年该州总产值达3万亿坚戈，其中农业产值首次突破1万亿坚戈。 2022年，突厥斯坦州农业领域的投资额为750亿坚戈。 此外，该州的中小企业数量已达184 579家。

同时，突厥斯坦州州长向总统介绍了该州关于解决饮水问题，天然气供应，以及学校和医疗设施的建设情况。

北哈州州长阿依达尔别克·萨帕若夫向总统讲述了该州的农业发展问题和投资项目的实施情况。

据其介绍，该州计划在农业和工业领域实施价值1600亿坚戈的62个投资项目，并且计划吸引投资4300亿坚戈，其中一半将用于农业领域。

与此同时，他还介绍了该州关于春季播种、修建公路、住房建设、供应饮水、学校和医疗设施的建设相关工作情况。

卡拉干达州州长叶尔玛甘别特·布列克帕耶夫向总统介绍了该州在住房和公共条件，以及社会领域开展的相关工作。同时，他还谈到了吸引投资和农业领域产量相关工作。

据其介绍，卡拉干达州计划实施53个大型项目，这将创造12 000 个新工作岗位。 该州的中小企业实体数量也在逐步增加。 地方政府计划资助价值180亿坚戈的5500 个项目，并创造 5800 个就业岗位。 去年，该州交付使用59.72万平方米的住房。 在农业领域，去年归还了120万多公顷未使用土地，今年计划归还58万公顷土地。

此外，他还讲述了该州在社会领域的计划，包括在农村居民点建设医疗设施计划等。

托卡耶夫总统表示，要及时落实去年对各州进行视察期间下达的工作任务，并指示进一步确保各地区经济社会稳定发展，继续开展提高人民生活质量的工作。

【编译：阿依波塔】