5月国内房价涨幅出现回落

哈通社/阿斯塔纳/6月5日--根据Krisha.kz网站的统计数据，5月份，哈萨克斯坦共有13个城市二级市场房价出现了回落，只有4座城市的房价略微上涨。

据监测，截至5月底，住宅平均价格约为37.5万坚戈，相比4月份下降了0.4%。

其中，房价下跌幅度较大的城市有：

—阿斯塔纳下跌1.3%；

—乌斯卡曼下跌1.2%；

—阿特劳下跌1%；

—阿拉木图下跌0.9%。

而奇姆肯特、塔拉兹、赛梅和阿克套的房价分别上涨了0.2%、0.4%和0.5%。

截至5月底，每平方米最高单价出现在以下城市：

—阿拉木图为70.6万坚戈；

—阿斯塔纳为47.5万坚戈；

—奇姆肯特为43.3万坚戈。

而每平方米最低单价分别出现在克孜勒奥尔达（23.6万坚戈）、阿克托别（29.3万坚戈）和塔拉兹（30.6万坚戈）。

自年初以来，二级市场房价呈现上涨趋势，涨幅为0.4%。其中，阿克套房价涨幅最高，达到了4.2%，而阔科舍套房价涨幅最低，为3.3%。

总体而言，包括阿拉木图和奇姆肯特在内的12座城市的房价在今年前5个月上涨了2%，而包括阿斯塔纳在内的五个城市上涨了1.7%。

根据过去一年的房价动态（从2022年5月到2023年5月），二级市场房价平均上涨了3.8%。其中，涨幅最大的是阿克套，为13.4%，而最低的是塔勒德库尔干，为5.2%。

【编译：阿遥】