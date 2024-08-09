灌溉季持续补水：乌兹别克斯坦再向哈萨克斯坦输送5亿立方米水

8日，哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫与乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫出席了两国元首会晤。

值得注意的是，自4月1日起，乌兹别克斯坦已经通过锡尔河向哈萨克斯坦输送了超过40亿立方米的水量。此前，两国水资源部门达成协议，规定在半年内通过锡尔河向哈萨克斯坦输送37亿立方米的水，而乌兹别克斯坦在短短四个月内就已完成这一目标。

截至目前，沙尔达拉水库的蓄水量达到15亿立方米，比去年同期增加了约5亿立方米。自年初以来，沙尔达拉水库共接收了40亿立方米的水量。此外，从沙尔达拉水库向锡尔河下游输送了45亿立方米的水，比去年增加了10亿立方米。其中，8.5亿立方米输送至克孜勒库姆运河，5.9亿立方米则流向北咸海。

-由于与乌兹别克斯坦方面的会谈和提前协调了托克托古尔水库和巴赫里-多奇克水库的运行计划，目前通过“友谊”跨国运河哈萨克斯坦段，每天有90立方米/秒的水流入我国境内。这一水量足以满足突厥斯坦州农民的灌溉需求。-水资源和灌溉部新闻发言人莫丽德尔·阿卜杜阿利耶娃表示。

【编译：阿遥】