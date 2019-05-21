总理主持召开哈萨克斯坦5G网络建设问题专项会议

哈通社/努尔-苏丹/5月21日 - 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔•马明21日主持召开了有关在哈萨克斯坦建立第五代移动通信体系问题的专题会议。

会议对引入新技术，对进一步扩大数字经济和物联网发展机遇所可能产生的影响进行了讨论。



政府总理指出，5G网络的高传输速度和信息交换潜力，将对农业、工业、远程医疗、智慧城市、人民安全保障等众多领域的良性发展带来非常大的推动。



根据哈萨克斯坦数字发展、国防和航天工业部提供的报告，在国际上，哈萨克斯坦是与美国、韩国、瑞士、爱沙尼亚等国家同一批试点引入5G网络的十个国家之一。



根据计划，至今年年底以前，哈萨克斯坦将在努尔-苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市完成5G网络试点建设。



未来所有人口超过5万的居民点，都将实现5G网络的全面覆盖。



会上，总理下达了完成哈萨克斯坦5G网络建设措施计划方案的指示。



哈萨克斯坦数字发展、国防和航天工业部部长朱马哈利耶夫，工业和基础设施发展部部长斯卡利亚尔、哈萨克斯坦电信公司总裁叶谢克耶夫等出席会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】